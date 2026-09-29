“Empezamos a escalar de a poquito y sabíamos que no teníamos margen de error, pero queríamos llegar a esto, a depender de nosotros, pero falta mucho todavía, va a ser un torneo muy competitivo, no podemos relajarnos ni un poquito”, tiró el entrenador Franjeado.
“Vitamina” también destacó el hecho de no haber recibido goles y aplaudio a Sebastián Lentinelly por el trabajo que realizó.
“Más que contento por ganar en una cancha complicada. Hay muchos factores que me ponen contento y uno es el volver a mantener el arco en cero. Con eso tiene que ver mucho Sebastián Lentinelly que recibió el aplauso de sus compañeros”, agregó.
Que entiendan las reglas. Nelson Hedo Valdez, DT de Libertad, por su parte se mostró dolido por el trabajo arbitral. “Lo único que voy a pedir a los árbitros es que hagan un asado para que entiendan la regla. Uno me decía una cosa y otro otra. Son cosas que te hacen enojar, en una te dicen y pasa igual, es muy difícil en un partido tan complicado donde todas las pequeñitas eran contra nuestra”, disparó.