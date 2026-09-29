Ojejapo siete allanamientos por tráfico de autos en Pedro Juan Los rodados son traídos desde Brasil hacia nuestro país.

Agentes de Crimen Organizado y la fiscala Pamela Pérez cayeron de sorpresa tras la pista de una pesada banda internacional. La investigación se armó a medias con la Policía brasileña para frenar el ingreso de vehículos robados desde el vecino país.

Según los datos, los rodados ingresaban de contrabando, eran acondicionados y usados para transportar cargas de droga. El golpe apuntó directamente a las propiedades de un sujeto llamado Marciano D. y la de varios de sus familiares.

Durante la redada, los uniformados hallaron un autazo blindado que habría sido robado en Brasil para el esquema narco. Hasta el momento, la nuera de Mauricio quedó demorada mientras los investigadores buscan atrapar al resto del grupo criminal.

El comisario Rolando Benítez confirmó que este negocio ilegal creció muchísimo y mueve millones en la frontera. Los procedimientos continúan en pleno desarrollo con ayuda del Comando Bipartito para cazar a los jefes de la estructura.