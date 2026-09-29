Olimpia deja ardiendo “La Huerta” y es nuevo líder Con el solitario gol de Franco Alfonso, el Decano atendió a domicilio a Libertad, que jugó más de un tiempo con uno menos por la expulsión de Campuzano.

Disparo de Alfonso que terminó en las redes. Con este tanto, Olimpia venció a Libertad 1-0 y, ahora, lidera en las posiciones del Clausura.

POR ADÁN PANIAGUA

Olimpia es nuevo puntero del campeonato. El Decano asaltó “La Huerta”, le ganó 1-0 a Libertad en un partido caliente de principio a fin y ahora mira a todos desde lo más alto de la tabla.

Después de un arranque palo y palo, todo se desniveló tras el minuto 25. Álvaro Campuzano y Richard Ortiz saltaron por el balón, el capitán de Libertad extendió demás el brazo y le dio de lleno al capitán de Olimpia y Juan Gabriel Benítez no dudó: roja para el volante gumarelo.

Para que el golpe sea mayor, pasada la media hora, Richard Ortiz mete un gran pase para Franco Alfonso que ganó por derecha, controló, levantó la cabeza y sacó un derechazo que se metió junto al palo derecho de Morínigo para el 1-0 del Decano.

Con la ventaja y el hombre de más, Olimpia controló el juego, pero Libertad tampoco tiró la toalla. Eso sí, el Decano casi llega al segundo tras un centro desde la derecha que Gabriel Ávalos quiso definir de taco pero le erró a la pelota y, por otro lado, Lentinelly le sacó un cabezazo a Freyre para que el primer tiempo se cierre con la diferencia mínima.

En el complemento ambos entrenadores movieron sus piezas, los dos tuvieron sus chances, Libertad con un cabezazo de Aguilar que pasó cerca y Olimpia con remates de Romeo Benítez y Rubén Lezcano que terminó salvando Morínigo.

Libertad también tuvo lo suyo con Hugo Fernández que sacó un zurdazo desde lejos que complicó a Lentinelly.

Sobre el final se armó una mini batalla que el árbitro solucionó con tres amarillas, para Richard, Fernando Cardozo e Iván Franco. que de ese tiro libre tuvo un cabezazo pero se fue por arriba. Morínigo le sacó otra vez una increíble a Lezcano y sobre el final los dos terminaron buscando, pero el 1-0 ya no se movió y el Clausura tiene nuevo líder.