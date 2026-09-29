Opama las votaciones para el Balón de Oro El día de ayer lunes finalizó el plazo de tiempo para que los 100 periodistas deportivos de todo el mundo voten al mejor jugador del mundo durante el actual 2026.

Luego de un periodo de elección bastante particular, en el cual varios jugadores como Kylian Mbappé o Lamine Yamal hicieron una abierta campaña para hacerse con el trofeo en cuestión, ayer lunes, al llegar la medianoche en Europa, finalizó la votación para el Balón de Oro 2026.

El sucesor del francés Ousmane Dembélé, que ganó el galardón el año pasado, será conocido en una ceremonia que por vez primera tendrá lugar en Londres, Inglaterra el próximo 26 de octubre, ya que se llegó a un acuerdo entre la revista France Football, organizadores del trofeo, y la UEFA, con la que tiene un acuerdo de asociación.

La redacción de France Football armó una lista de 30 candidatos al Balón de Oro entre los que el jurado de 100 periodistas deberá elegir. Los criterios para la atribución de los puntos deben ser el rendimiento personal durante la pasada temporada, su carácter decisivo como jugador dentro de su equipo, los títulos colectivos y el palmarés y, en tercer lugar, el juego limpio.