Poli retirado sufrió un accidente vai

Choque y fuga a la medianoche sobre la Ruta PY01 en la ciudad de Ñemby dejó a un expolicía con heridas. La víctima fue identificada como Jacinto Heriberto F. (53), un comisario retirado que iba en su Chevrolet Onix gris. El afectado contó a las autoridades que otro vehículo lo embistió de lleno y escapó como un cobarde del lugar.

A pesar de la veloz huida, al irresponsable chofer le salió el tiro por la culata porque dejó tirado su paragolpes. Junto a los plásticos rotos quedó la chapa perteneciente a una camioneta Toyota Hilux de color rojo.

Los datos de la chapa arrojaron que el rodado fugitivo figura a nombre de Carlos Antonio B. M. (44). Bomberos Voluntarios de Ñemby cayeron al toque para brindarle los primeros auxilios al exuniformado herido.

Posteriormente lo trasladaron en ambulancia hasta el Hospital de Policía Rigoberto Caballero para su atención médica. La fiscala de turno Miriam Santos tomó la causa y ordenó las primeras diligencias para ubicar al prófugo. La Policía ya le pisa los talones al dueño de la Hilux que olvidó su patente en plena escena del accidente.