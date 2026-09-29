Quieren meter carne de oveja y cabra al menú de Hambre Cero Más variedad en el plato y más oportunidades para los productores paraguayos. La Cámara de Alimentación Escolar del Paraguay (CAEP) prepara una propu…

Quieren incluir carne de cabra y oveja en el menú de los peques en las escuelas.

Más variedad en el plato y más oportunidades para los productores paraguayos. La Cámara de Alimentación Escolar del Paraguay (CAEP) prepara una propuesta para mejorar el programa Hambre Cero, con la idea de sumar productos nacionales y dar más espacio a pequeños productores y Mipymes.

Entre las novedades que plantean está incluir carne de oveja y de cabra en el menú de los peques, principalmente en zonas como Boquerón y Alto Paraguay, donde muchas familias de crían estos animales.

La propuesta también busca aprovechar mejor las frutas que se producen en el país. Por ejemplo, en vez de concentrarse solamente en la naranja, plantean preparar jugos de pomelo y apepú, además de productos procesados y congelados para los meses en que no es época de la fruta.

Otro de los pedidos es que se unifique el precio que se paga por el mismo menú, tanto cuando la comida se prepara en la escuela como cuando se contrata un servicio de catering.

Actualmente, el monto ronda los 15.230 guaraníes para cocinar en la escuela y 18.777 guaraníes para catering. Desde el sector sostienen que, si el menú es el mismo, también debería pagarse lo mismo, sin importar si se sirve en Asunción o en una zona alejada como Bahía Negra.