San Lorenzo cada vez más cerca de descender y Reco que no mejora El equipo de la ciudad universitaria empató sin goles con Recoleta de local para hacer cada vez más inminente su vuelta a la Intermedia.

San Lorenzo y Recoleta gastaron todos los argumentos que tuvieron para llegar al gol, pero no fue suficiente. El partido culminó con el marcador en blanco.

En la calurosa tarde de este pasado lunes, el Sportivo San Lorenzo recibió en su estadio, el Gunther Vogel, a su par de Recoleta FC buscando intentar por lo menos hacerse con una pequeña esperanza de poder quedarse en Primera División, necesitando de una victoria imperiosamente para esto.

Como era de esperarse ante este contexto, el equipo universitario fue el que propuso durante todo el partido, con un equipo funebrero que viene experimentando una racha negativa prácticamente desde comenzó el segundo semestre, y particularmente luego de ser eliminado por Boca Juniors de la Copa Sudamericana.

Como si todo conspirara para que el rayadito vuelva a la Intermedia, este marcó dos goles, uno en el primer tiempo, y el segundo ya literalmente en la última jugada del partido, que terminaron siendo anulados por el VAR debido a diferentes posiciones adelantadas, con la segunda siendo de apenas centímetros.

Lo cierto es que el Sportivo San Lorenzo lo tiene prácticamente imposible para salvar la categoría, y es solo cuestión de tiempo para que descienda, mientras que su rival sigue sin levantar cabeza, y aunque es cierto que muy difícilmente tenga problemas con los promedios este año, de no mejorar el 2027 ya no lo tendrá tan fácil para la permanencia.