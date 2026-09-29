Se entregó un ñato involucrado en el crimen en Eusebio Ayala Se lo vio en imágenes abrazado de las 2 yiyis atacadas.

Se entregó un hombre que se lo ve en las imágenes de la jineteada en Eusebio Ayala.

Se entregó un hombre que se lo ve en las imágenes de la jineteada en Eusebio Ayala.

Un arrierito argentino de 19 años se entregó hoy al mediodía a la sede fiscal de Eusebio Ayala y se puso a disposición de la justicia. El sospechoso fue identificado como Lucas Ancelmo N. S., domiciliado en la misma zona del horrendo suceso.

Los investigadores le atribuyen participación en el sanguinario ataque contra dos doñas indefensas. En el atentado falleció acribillada y acuchillada Rebeca M. A. (28), mientras su amiga Carolina A. (32) quedó grave. Según informaciones de la policía local, este hombre tendría afinidad con las 3 personas de la camioneta blanca que raptaron a las 2 yiyis.

El mismo tendría información importante sobre la participación de los presuntos autores del horrendo crimen. La fiscala Norma Salinas será la encargada de dilucidar todos los datos de este hombre. El mismo avei entregó su celular de la marca Poco para realizar las pesquisas necesarias.