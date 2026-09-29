Según Richard Ortiz, “ya no hay excusas” para que logren el “bi” Para el capi franjeado, vencer al Guma fue fundamental. Según Richard Ortiz, a partir de ahora el “Bi” ya tiene que ser un hecho para Olimpia.

“Como siempre dijimos, solo depende de nosotros, ganando este partido ya no hay excusas, solo depende de nosotros para no soltar la punta y a trabajar pensando en el próximo partido”, opoi el experimentado pelotero.

Contó avei que haber superado al tradicional rival fue el envión anímico que necesitaban para volver a apuntar al “Bi” en esta temporada. “Los primeros tiempos nos costó un poco, algunos no querían entrar en choques, nos relajamos un poco. Pero después hablamos, dijimos que teníamos que meter más y después del clásico, en especial, pudimos agarrar otra vez lo que fuimos nosotros en el Apertura”, indicó avei.

Insistió en señalar que ganar al rival de siempre les dio las pilas que necesitaban. “Te motiva ganar el clásico, le dejás un poco más atrás al rival y sabíamos que ganando 2 o 3 partidos íbamos a agarrar la punta y no soltar más”, remarcó, posteriormente.

Refiriéndose al encuentro ante los repolleros, reconoció que a pesar de tener uno más en la cancha durante gran parte del juego, “nos costó llegar. Ellos se pararon muy bien, pero dejamos todo en la cancha”, he’i, en tanto que sobre la quinta amarilla que ligó, opoi que sabía que le iba a mostrar el árbitro porque “la jugada era para amarilla y, bueno, a descansar. Ahora vamos a disfrutar un poco porque el jueves ya tenemos otro partido y nosotros queremos ganar todo”, opoi avei.