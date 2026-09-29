Seis casas quedaron reducidas a cenizas esta madrugada en Encarnación Una verdadera pesadilla vivieron varias familias durante la madrugada de este martes en el barrio Santa María de Encarnación, donde un voraz incendio…

Una verdadera pesadilla vivieron varias familias durante la madrugada de este martes en el barrio Santa María de Encarnación, donde un voraz incendio arrasó con seis viviendas utilizadas como inquilinato.

El fuego comenzó cerca de las 05:30, cuando las llamas rápidamente se apoderaron de los inmuebles. Dos de las casas eran de material y las otras cuatro, de madera, lo que habría facilitado que el incendio avanzara con rapidez.

Las viviendas serían propiedad de una doña de 84 años, quien vive en el lugar y, por suerte, logró salir ilesa.

Adentro quedaron electrodomésticos, muebles, ropas y todo tipo de pertenencias. Para las familias afectadas, el día amaneció entre humo, cenizas y una enorme tristeza, al ver que prácticamente perdieron todo.

La Policía acudió tras recibir el aviso y pidió ayuda a los Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron a full para controlar el fuego y evitar que alcanzara otras viviendas.

Hasta el momento no se sabe qué originó el incendio. El caso ya fue comunicado al Ministerio Público y se realizarán las investigaciones para determinar cómo comenzó el fuego.