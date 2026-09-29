Sustazo causó un yarará en San Antonio Salió de un basural acumulado en un desagüe.

Feroz susto se llevaron los clientes de una lomitería en San Antonio tras la repentina aparición de una mortal yarará. La temible serpiente, conocida por su veneno letal, salió de entre un montón de basura acumulada en un desagüe cercano.

Un tipo que estaba sentado esperando su lomito vio cómo la víbora se le encimó e intentó atacarlo sin asco. Por suerte el hombre reaccionó en una fracción de segundo, pegó un salto felino y evitó recibir la venenosa mordedura.

Los bomberos voluntarios de la K15 cayeron volando al rescate y con maniobras precisas lograron atrapar a la peligrosa criatura. El capitán Aldo Merzario pidió a la perrada no hacerse los guapos ni intentar tocar a estos bichos para evitar desgracias.

Recomendó mantener la distancia de seguridad y llamar de inmediato al 132 para que los profesionales hagan el trabajo sucio. Tras la exitosa captura, los voluntarios llevaron a la yarará lejos de la zona urbana para liberarla en su hábitat natural.

Vecinos del local gastronómico quedaron temblando de miedo y pidieron mantener limpios los baldíos para evitar más visitas desagradables. Una noche de lomitos que casi termina en tragedia, pero que afortunadamente solo quedó en un terrible susto para los presentes.