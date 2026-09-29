[VIDEO] Escuchá el mensaje que Lalo le envió a Hugo Javier Lalo, del grupo “Lalo y los descalzos” es muy amigo de Hugo Javier. La amistad nació en Atake, cuando el cantante charro visitaba cada tanto nuestro …

Desde México, Lalo envió un saludo a su público que apoyó a Hugo Javier

Lalo, del grupo “Lalo y los descalzos” es muy amigo de Hugo Javier. La amistad nació en Atake, cuando el cantante charro visitaba cada tanto nuestro país y la parada fija era una actuación en el programa cachaquero.

Tanto se llevaban bien que hasta grabaron a dúo una canción allá por el 2008, el tema “Maracas” que en estos días fue como el himno para anunciar el festival solidario.

Desde México Lalo está al tanto de todo lo que ocurre con Hugo Javier, y envió un saludo a todos. “Quiero enviar un saludo de agradecimiento por este gesto de amor y generosidad que le están brindando a mi querido amigo y hermano Hugo Javier” comienza diciendo el audio enviado.

“Les pido disculpas por no asistir ya que sigo luchando con esta enfermedad del cáncer que me lo impide” aclaró, además de pedir a Jesucristo y a la virgen cita que bendigan, iluminen y sanen al locutor número 2.