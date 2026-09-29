[VIDEO] Mirá lo que fue el festival solidario para Hugo Javier 🎶 Desde Mili Britez hasta los chicos de The Fenders, se escuchó desde música paraguaya, tropical y hasta rock. De todo un poco se disfrutó en el festiv…

Desde Mili Britez hasta los chicos de The Fenders, se escuchó desde música paraguaya, tropical y hasta rock. De todo un poco se disfrutó en el festival solidario que se preparó para ayudar a Hugo Javier.

Sin importar el sol candente, la gente llegó hasta Caacupé para disfrutar del show. A la noche estuvo más purete.

“Alguna vez todos podemos necesitarnos entre colegas. Ndajaikuai ñande raperã. Queremos verte pronto de vuelta en los escenarios HUGO JAVIER, presentándonos con esa alegría que siempre lo hacías” escribió Marilina junto a las fotos de su presentación en el festival.