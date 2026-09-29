[VIDEO] Mirana un poco la visita que recibió Pabla en su casa Pabla Thomen se murió de amor al encontrarle al perrito de su vecino esperandole a ella y su hija para los mimitos correspondientes.

La periodista Pabla Thomen compartió en redes una divertida situación que pasó con un firulais, y mostró un video donde se lo ve al perrito esperando en el portón de su casa.

“¿Miraaaa quién está en mi portón? ¡Cosa ricaaa! Jajaja…”, tiró Pabla en Instagram.

“El sábado se escapó el perrito de mi vecina. Lo encontré y lo llevé a casa para cuidarlo hasta que ellos llegaran del trabajo a buscarlo. Por supuesto, mi hija estaba feliz con la visita. Loki comió, recibió masajes y muchas caricias, y hasta durmió en la cama, esos gestos no pasan desapercibidos para un perro”, escribió en sus redes upei.

Luego, Pabla contó que el pichicho apareció de nuevo frente a su casa, “al día siguiente, como se ve en el video, Loki apareció nuevamente en mi portón. Se había escapado otra vez, pero esta vez con un buen motivo: volver a nuestra casa y repetir la linda experiencia que había tenido con nosotras”.

“Y por supuesto se lo dimos, quienes somos nosotras para negarnos a este tipo de visitas”, escribió finalmente la comunicadora.