[VIDEO] Moraima está feliz porqué está terminando...

Nunca es tarde para estudiar y terminar una carrera que alguna vez una persona inició y por algún motivo no lo pudo terminar.
La creadora de contenidos y exmodelo Moraima Quintana compartió un material en las redes sociales para expresar su felicidad y orgullo porque le falta poco ya para llegar a su meta que se había propuesto años atrás ndaje, terminar una carrera universitaria.
“Hace 13 años atrás ya tenía este certificado Nutrición y Deporte, lo encontré hoy y se me llenaron los ojos de lágrimas”, posteó de entrada, mostrando su certificado que había recibido.
Luego omoi, “hoy trece años después estoy a meses de recibirme, sin saberlo ya estaba marcado mi camino, definitivamente era lo mío, solo que la vida me hizo dar una vuelta larga para entenderlo”, tiró.
Y finalmente estimuló a sus seguidores a terminar con lo que alguna vez soñaron estudiar o terminar algo que empezaron, “nunca es tarde para volver a lo que te apasiona, nunca si tu corazón te lo pide hacerlo”.