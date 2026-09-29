Viralizan supuestos sueldos millonarios de peloteros de Cerro A través de redes sociales, cuentas de fanáticos azulgranas hicieron correr una lista con las millonarias cifras que supuestamente muchos jugadores del plantel de Barrio Obrero estarían cobrando.

Agustín Almendra ha sido de las contrataciones más cuestionadas y sería de los mejores pagados de Cerro.

En medio de la rabia de los hinchas por la última derrota del Ciclón ante Trinidense, la cual dejó a Cerro con ya muy pocas chances de pelear por el campeonato, a través de X/Twitter se empezó a viralizar una lista con los supuestos sueldos de los jugadores azulgranas, los cuales sumados totalizan USD 1.168.329 de gasto por mes para el club.

La lista apareció en primera instancia publicada por una cuenta denominada “Mano Negra”, cuyo arroba es @gilda_gamaha. En la imagen se aprecia una supuesta captura de WhatsApp desconocida, con las presuntas cifras de los sueldos y con los nombres de cada jugador especificados.

Cuanta generosidad en mi querido club, lpm!! pic.twitter.com/FKE0lpJpHI — Mano negra 🖐🏿💙❤ (@gilda_gamaha) September 28, 2026

Esta primera publicación se dio en formato de respuesta a un post en X del ex candidato a presidente de Cerro Porteño, Carlos Rejala, el cual abogaba por prescindir de los “paquetazos” y comenzar a dar prioridad a los chicos de la cantera.

Posteriormente, una cuenta de hinchas del Ciclón denominada @Territorio_CDE publicó la misma lista ordenada de acuerdo a quienes ganaban más y quienes menos, revelándose que el que más ganaría sería Pablo Vegetti, seguido llamativamente por Gastón Giménez, que a diferencia del primero, no ha tenido una gran regularidad ni tampoco continuidad.

Esto es real?

Merola 66.000 - Almendra 60.500 - Lucciati 50.000



1.168.329 usd todos los meses, LPM...



Quien es el GENIO que hizo estas negociaciones, ESTAN DESANGRANDO AL CLUB MES A MES, cuanto daño le estan haciendohttps://t.co/6wa3B04XFi pic.twitter.com/kL7I76SkeY — Territorio CDE (@Territorio_CDE) September 28, 2026

Sin embargo, los nombres y las cifras que más indignaron a los azulgranas fueron las correspondientes a Lucas Merola, que estaría cobrando 66.000 dólares por mes, Agustín Almendra, que se estaría embolsando 60.500, y Abel Luciatti, que se llevaría unos 50.000 sin prácticamente haber jugado desde su contratación a principios de 2025.

Así mismo, también llama la atención el supuesto sueldo de Cecilio Domínguez, el cual ha perdido toda continuidad desde hace semanas y siendo de los jugadores con rendimientos más decepcionantes para el hincha azulgrana. Este cobraría 65.000 dólares por mes, siendo el quinto mejor pagado.

Curiosamente, de los supuestos 10 mejores pagados del plantel según la lista, solo Vegetti y Robert Piris Da Motta han tenido cierta regularidad, mientras que el resto prácticamente no ha jugado o no han tenido continuidad.