Yacarés se vistieron de polis y acorralaron a mondaha El ñato ya tenía dos órdenes de captura avei.

Ricardo Ariel O. B. (28) caminaba sospechosamente sobre la avenida del Lago cuando vio a los agentes y quiso darse a la fuga. Al ser alcanzado por los patrulleros, el tipo sacó dos filosos estoques caseros, amenazó a los uniformados y amenazó con herirse él mismo.

Para evitar el guante de la Justicia, el arriero no dudó en tirarse al agua y nadó unos 30 metros hacia el centro del arroyo.

Lo que no calculó el tipo es que los verdaderos dueños del lago, unos feroces yacarés, le salieron al paso mostrándole los dientes. Ante el tremendo susto de ser devorado vivo por los reptiles, el sujeto dio media vuelta volando y regresó desesperado a la orilla.

En la costa ya lo esperaban los efectivos de la comisaría 7° de Ciudad del Este, quienes lo redujeron al toque y lo esposaron sin piedad. El sospechoso resultó tener dos órdenes de captura pendientes y en su bolso llevaba herramientas y espejos presuntamente robados de autos.

Los investigadores presumen que se dedicaba al “tortolismo” en los estacionamientos de la zona turística del departamento de Alto Paraná. El aprehendido quedó guardado en el calabozo a disposición de la Fiscalía por robo, amenazas y resistencia, ¡y con pánico a los yacarés!