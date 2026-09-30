“A felicitarle a Richard porque es inteligente” La expulsión de Álvaro Campuzano por un codazo a Richard Ortiz siguió siendo motivo de debate entre loperro.

El día después del clásico blanco y negro siguió con alta temperatura. La victoria de Olimpia sobre Libertad en “La Huerta” dejó mucho para el análisis y todos los ojos estuvieron puestos en la tarjeta roja que ligó el capitán gumarelo, Álvaro Campuzano, por un tremendo codazo a Richard Ortiz.

Desde el lado “Repollero” continúa la calentura por el trabajo de Juan Gabriel Benítez. La directiva del Guma no quedó para nada conforme con el árbitro mundialista y, empezando por el propio entrenador Nelson Haedo Valdez, dispararon contra su labor.

Es que para el DT de Libertad, la roja para Campuzano estuvo mal aplicada ya que considera que el capitán nunca le registra a Richard.

“Yo lo volví a ver y lo único que puedo decir es que Campu (Álvaro Campuzano) en ningún momento lo vio a él (Richard). No lo vio saltar y la verdad que lo agarra, lo agarra en la cabeza”, tiró de entrada.

Haedo también dejó entender que hubo mucho teatro de parte del capitán de Olimpia en esa jugada. “Sabemos cómo es Richard, a felicitarle porque siempre es muy inteligente y bueno, no hay nada que decir. Bueno, no hay nada que decir ahora. Cuando a nosotros nos pasó así, que se le rompió la boca a nuestro jugador, dijeron que el jugador se fue a chocar con el brazo del rival, también se puede decir, pero bueno, quién soy yo”, agregó.

Lo que más se quejaron desde campamento liberteño es que no se midieron las jugadas con la misma vara.