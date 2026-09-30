Achu: “Este mismo plantel fue campeón” Hoy, metido de lleno en el 3 de Noviembre y su lucha en la Intermedia, Jorge Achucarro se tomó su tiempo para hablar de su Ciclón querido, sin hablar del Ciclón.

Si hay uno que conoce a fondo la casa azulgrana ese es Jorge Achucarro. El exgoleador y que por momentos también se vistió de entrenador cada vez que las papas quemaban, hoy está metido en el 3 de Noviembre y la lucha que mantiene en la División Intermedia.

Pero, “Achu” no deja de mirar de reojo a su Ciclón querido y, en charla con la mesa del Super Deport de la 1120 AM, analizó el presente de un equipo muy parecido a Cerro, pero que no es Cerro. Guiño, guiño.

Y, ante la consulta de qué pasa en ese “equipo”, que no es el Ciclón, “Achu” fue claro. “Y vos sabés que se hicieron incorporaciones, y ese mismo plantel del que vos estás hablando salió campeón. Y el jugador no se olvida de... jamás se olvida de jugar al fútbol. Yo de mi época de jugador, y ahora que estoy de este lado, sigo, sostengo de que en todo esto el que es más importante siempre es el jugador. Los ídolos son ellos y muchas veces hubo entrenadores, y vi entrenadores que cometen el error de que se creen más importantes que los jugadores y ahí empieza el problema. No te digo de este plantel, pero te digo que que sí es así y me pasó como jugador, y también lo vivo lo vivo hoy día. Yo creo que en todo momento el jugador es el más importante en el fútbol”, señaló.

Lo que dijo Costas. Achucarro también fue consultado por los dichos de Gustavo Costas el pasado fin de semana donde mencionó que hay jugadores que tienen que bajar de peso y comparó esa situación con lo que le tocó vivir hace poco en su nuevo equipo.

“De hecho a mí me pasó. Encontré un plantel en 3 de Noviembre donde la mayoría estaba en rojo. Y tuve que jugarme con juveniles. Me costó hacerle entender a los experimentados que estaban en el camino equivocado, porque el jugador cree tener siempre la razón también. Y se dieron cuenta solos, pero también los juveniles que yo traje, porque cada mes se le mide al jugador en 3 de Noviembre, y si en ese mes no baja o sube, y bueno, y lastimosamente el partido siguiente queda fuera de la lista. Conmigo o se es correcto o no, nada de mimos o de desvío. Vos rendís en la cancha y tenés tu lugar, y si no rendís, lastimosamente tengo que ir buscando opciones”, expresó.

No hay tiempo para el lamento

La Copa Paraguay 2026 convoca nuevamente a Cerro Porteño este miércoles. El Ciclón, sin tiempo para lamentos tras la caída del fin de semana, medirá en el estadio “Luis Salinas” de Itauguá a Rubio Ñu desde las 19:30 por los cuartos de final del torneo. Gustavo Costas prepara todo su arsenal en busca del pase a semifinales.

Torrente pondrá lo mejor he’i

En campamento de Rubio Ñu se espera con muchas ganas este duelo ante Cerro Porteño por los cuartos de final de la Copa Paraguay 2026. Javier Torrente, entrenador del Albiverde, avisa que pondrá todo el potencial en busca del pase a la siguiente ronda. “Estoy seguro que Cerro va a meter todos titulares mañana. Nosotros también vamos a mantener un equipo con mayoría de titulares. Será un partido muy intenso”, señaló Torrente a la 1080 AM.