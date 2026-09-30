Banco Atlas: indefinición de CSJ preocupa a Cámara Alta La Cámara de Senadores aprobó ayer un proyecto de declaración para manifestar preocupación por el tiempo transcurrido sin que la Sala Penal de la Cor…

La Cámara de Senadores aprobó ayer un proyecto de declaración para manifestar preocupación por el tiempo transcurrido sin que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la recusación planteada en la causa penal 06/2021 vinculada a hechos punibles de lavado de activos conocida públicamente como “Banco Atlas–Conmebol/Leoz”.

El documento dirigido al presidente del Senado, Basilio Núñez, y aprobado sobre tablas, sostiene que las cuestiones procesales vinculadas con investigaciones de lavado de activos requieren respuestas oportunas, fundadas y conforme a derecho. La iniciativa fue presentada por el senador Dionisio Amarilla Guirland.

El proyecto también hace referencia a los mecanismos internacionales de evaluación, entre ellos el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), conforme a los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Según el documento, estas evaluaciones consideran no solo la existencia de normas de prevención, sino también la eficacia de su aplicación y la capacidad del sistema para investigar y procesar hechos relacionados con el lavado de activos.

La resolución aprobada contiene cuatro artículos. El primero para manifestar preocupación por el tiempo transcurrido; luego, señalar la importancia de resolver oportunamente las cuestiones procesales en causas de lavado de activos; asimismo, dejar constancia del respeto a la independencia judicial; y, finalmente, comunicar la declaración a quienes corresponda para luego disponer su archivo.

Recordemos que la Sala Penal de la Corte tiene desde abril pasado el tratamiento de una recusación presentada por la defensa de Celio Tunholi, el abogado Enrique Kronawetter, en contra de los integrantes del Tribunal de Apelación, Silvana Luraghi, Paublino Escobar y Mario Camilo Torres.

Al respecto, cabe mencionar que los ministros de la Corte, César Diésel y Manuel Ramírez Candia ya definieron sus votos, sin embargo, el ministro Víctor Ríos sigue sin firmar su voto obligando a la causa a permanecer suspendida ante dicha indefinición.