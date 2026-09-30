Bomberos buscan juntar unos G. 3.000 millones en colecta Los bomberos amarillos esta vez tienen una meta gigante, juntar 3.000 millones de guaraníes para seguir salvando vidas y atendiendo emergencias en to…

Los bomberos amarillos esta vez tienen una meta gigante, juntar 3.000 millones de guaraníes para seguir salvando vidas y atendiendo emergencias en todo el país.

Del 26 de setiembre al 10 de octubre, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) inició su Colecta Nacional 2026, bajo el lema “Juntos Hacemos Más”, con el respaldo de ueno bank, que por segundo año consecutivo es el banco oficial de la iniciativa, y de upay, su aliado estratégico, para facilitar las donaciones a través de canales presenciales y digitales.

La campaña busca juntar la plata necesaria para comprar equipos, mejorar los recursos de respuesta y capacitar a los más de 10.000 bomberos voluntarios que trabajan, muchas veces a pulmón, en 15 departamentos y 140 distritos.

¿Cómo se puede ayudar? Hay varias formas. Se podrá donar en efectivo a los voluntarios debidamente identificados, mediante tarjetas, transferencias y códigos QR, además de los canales digitales habilitados por ueno bank y upay, que acompañan nuevamente la campaña.

También se podrá donar desde la aplicación de ueno bank, en sus Terminales de Experiencia Digital y Centros de Experiencia.

Cada aporte suma. Desde el CBVP recuerdan que la plata recaudada se convierte en equipamiento, capacitación y herramientas que pueden ser fundamentales cuando llega una emergencia.

Sobre la participación de la entidad en esta edición, Anahí Vera, subgerente de

responsabilidad social empresarial de ueno bank, destacó: “Ser parte de esta colecta es una manera concreta de acompañar a los bomberos en la tarea que realizan todos los días.

Desde ueno bank ponemos nuestra tecnología y nuestros canales a disposición para facilitar las donaciones y ayudar a que la solidaridad de los paraguayos llegue”.

Por su parte, el Cap. Ppal. BVC. Gabriel Alcaraz, vicepresidente nacional del CBVP, reforzó el impacto de esta alianza: “Cada aporte a la Colecta Nacional se transforma en equipamiento, capacitación y herramientas que pueden marcar la diferencia entre llegar preparados. Cuando uno aporta, no está ayudando solamente a un bombero: está haciendo

posible que un bombero pueda salvar una vida. Porque detrás de cada incendio, cada accidente y cada emergencia hay una familia”, expresó.

Asimismo, quienes contribuyan mediante cualquiera de las vías del banco accederán a beneficios en ueno+: sumarán 25 upys por cada G. 10.000 donados, con un límite de hasta 500 upys adicionales, sujeto a bases y condiciones.