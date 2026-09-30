Mientras ordenan captura de “Barbero”, él habló a la prensa sobre muerte de la joven en el cementerio Dos personas que se entregaron ayer, dieron su versión y posteriormente los liberaron.

La Justicia ordenó la captura rabiosa de un conocido barbero de Caacupé tras el horrendo crimen en el camposanto. La fiscala Norma Salinas busca intensamente al presunto ejecutor identificado como Junior Ramón D. A., apodado como “Barbero” y que sería oriundo de Caacupé.

El sujeto sería el tipo que tuvo una feroz gresca con el exnovio de Rebeca M. en la jineteada del domingo. Según la hipótesis, el sospechoso alzó a las dos mujeres a la camioneta Fortuner para buscar a su rival y vengarse.

Como no encontraron al arriero en su vivienda, el desalmado llevó a las doñas directo hasta el cementerio local. Ahí las ejecutaron sin piedad, dejando muerta a Rebeca y a su amiga Carolina con una bala en la cabeza.

El buscado “Barbero” ndaje no es ninguna carmelita descalza y cuenta con una larga cola de antecedentes penales. En el 2018 ya fue condenado a 5 años de cárcel por robo agravado tras una sentencia dictada en Cordillera.

También fue imputado por hurto en San Lorenzo y sindicado como líder de un asalto a una empresa de caudales. El mismo tras conocer que tenía orden de captura se atrevió a hablar para la 1080 AM y negó todas las acusaciones que pesan contra él y dijo que solo quieren dejarlo mal parado por sus antecedentes.

“Yo me retiré temprano, tipo a las 03: 30 y me fui directamente a mi casa en Caacupé, solo”, y agregó que en ningún momento tuvo contacto con Rebeca y Carolina. En otro momento sostuvo sobre la gresca que “no se si me confundió, él (Aníbal) puede aclarar eso, pero no era conmigo la cosa, no era por cuestiones de las mujeres le pelea. Yo no me presento porque tengo problemas judiciales, supuestamente hice algo en Santaní”.

Por último sostuvo que ese día usó la camioneta de su hermana que era un Kia Sportage, desligándose así de la Toyota Fortuner en cuestión. “Mi abogado ya se presentó ante la fiscal Norma Salinas por mi causa y también en la fiscalía de Santaní, me quieren ensuciar porque tengo antecedentes, ya que tuve una condena de 5 años de prisión por robo agravado”.

Otros dos liberados

Ayer fueron liberados tras dar su versión del hecho dos que estuvieron presentes en la jinetead, uno de ellos es Juan Manuel D. P. (37), oriundo de Villa Elisa y conocido en las organizaciones de jineteadas y Lucas Ancelmo N. S. (19), ciudadano argentino, oriundo de la zona y que se lo vio abrazado y bailando con ambas yiyis.

Ambos hablaron para C9N y explicaron su situación. Juan Manuel dijo que “yo solo conozco de vista a los muchachos que estuvieron con las dos chicas, Lucas es mi secretario que trabajo conmigo en el tema de los caballos. Vinimos a dar nuestra versión y no tenemos implicancia en el crimen”.

Por su parte, Lucas dijo “yo estuve bailando con ambas, una de ellas me pidió que la abrazara para mostrarle a su ex que estaba cerca de ahí. Pero él en ningún momento se mostró agresivo ni participó de la gresca. Yo las acompañé hasta la salida y quedamos en que seguiríamos conversando. Fue el último contacto que tuvimos”.