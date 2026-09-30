Cerro va por todo ante Rubio Ñu en la Copa Paraguay El Ciclón enfrentará al equipo de Santísima Trinidad esta tarde-noche desde las 19:30 por los octavos de la competencia, ya sin margen de error debido a su mal presente en el Clausura.

Jonatan Torres será una importante variante en Cerro Porteño y Jorge González se alista de titular en Rubio Ñu.

Esta tarde-noche, desde las 19:30 y nuevamente en el Estadio Luis Salinas de Itauguá, Cerro Porteño chocará ante Rubio Ñu por los octavos de final de la Copa Paraguay 2026, estando más que obligado a ganar debido a que sus últimos resultados en el Clausura lo han dejado prácticamente fuera de la posibilidad de pelear por el título.

El juego tendrá lugar en el mismo estadio en el que el pasado sábado, los de Gustavo Costas cayeron ante Trinidense luego de que este diera vuelta el partido, y la situación del Ciclón es crítica ya que sus hinchas se encuentran sumamente molestos con el rendimiento de varios jugadores.

Por su parte, Rubio Ñu se encuentra mucho más enfocado en intentar mantener la categoría, encontrándose bastante comprometido en este sentido en el torneo principal.

En las ya 7 ediciones de la Copa Paraguay, Cerro Porteño no se ha consagrado en ninguna, por lo que este certamen podría ser el único logro que calme eventualmente las aguas en medio del mal presente futbolístico que está viviendo.