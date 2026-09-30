Copa Paraguay: Independiente choca ante Nacional por los octavos Esta tarde, el Inde de Campo Grande y la Academia chocarán por un lugar en los cuartos de la competición.

Desde las 17:00 de este miércoles, en el estadio de La Arboleda de Santísima Trinidad, Independiente de Campo Grande, que actualmente se encuentra en la División Intermedia, y Nacional, de la Primera División, se enfrentarán en duelo por los octavos de final de la Copa Paraguay 2026.

Ambos vienen de resultados bastante frustrantes, ya que mientras Independiente cayó ante el Sportivo Carapeguá en el Torneo de la segunda división, el albo viene de empatar ante Ameliano, en un juego que le hizo perder terreno en cuanto a los puestos principales del Campeonato Clausura 2026.

El ganador de este cruce enfrentará en cuartos de final a Libertad, que eliminó por penales a Fernando de la Mora. El DT de Nacional, Víctor Bernay, aseguró que su equipo está 100% enfocado en el partido de hoy, pese a que en la próxima fecha del Campeonato Principal tendrá que enfrentar al nuevo puntero Olimpia en un duelo directo.