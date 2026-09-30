Copa Paraguay: Presi de Luqueño se queja por “beneficio” para Olimpia Daniel Rodríguez afirmó que el Decano se verá aventajado debido a que el juego ante el auriazul será en el Defensores.

El presidente del Sportivo Luqueño, Daniel Rodríguez, charlando con el programa Fútbol a lo Grande, se quejó de que el partido que su equipo disputará mañana ante Olimpia por los octavos de final de la Copa Paraguay se juegue en el Estadio Defensores del Chaco, en lugar de que se dispute en un campo, según él, “neutral”.

Cabe aclarar que el Franjeado, al tener su campo en remodelación, viene oficiando de local en el estadio de Sajonia, por lo que técnicamente este no sería un recinto del todo imparcial a entender del presidente del “chanchón”.

Sobre el tema, Rodríguez afirmó “la Copa Paraguay teníamos que jugar en cancha neutral y Olimpia juega de local siempre en el Defensores. Es una cuestión que reclamé, vamos a ser visitante y no es la primera vez que pasa. Justificación no encuentro para estos casos. Todos los problemas se dieron en el Defensores, si se aduce un tema de seguridad, cae por su peso. Es un estadio donde más problemas de seguridad hubo”.

De todas formas, el presidente opinó que la Copa Paraguay es un torneo en crecimiento, al que se debe ir puliendo cada vez más diciendo “los equipos deberían jugar en el interior, son cuestiones que se pueden pulir”.