Celebran dos añitos desde que dijeron “sí acepto” Todo se pintó de rojo amor cuando la cantante Fati Roman revivió sus votos de amor en las redes sociales. En estos días se cumplieron dos años de cas…

Todo se pintó de rojo amor cuando la cantante Fati Roman revivió sus votos de amor en las redes sociales. En estos días se cumplieron dos años de casados de la artista paraguaya con su mena Junior Rodríguez. No se guardó nada, bohemia a su fiel estilo y con mucho sentimiento en el cora tiró todo. La fanática del chute contó en qué momento entendió el verdadero significado del amor y el matrimonio. “No es solamente encontrarse… es no dejar de elegirse”, dijo.

“Se cumplen dos años desde que dijimos “sí, acepto”, detrás de esas dos palabras existe una vida entera de sentimientos encontrados. No llegamos hasta acá siendo perfectos, llegamos siendo nosotros; con días maravillosos y otros que nos pusieron a prueba; con momentos en los que reímos hasta olvidar el mundo, y otros en los que simplemente tuvimos que tomarnos de la mano y resistir juntos”, reza la parte inicial de su inspiración.

“Rubén, nuestra historia, es nuestra, lleva nuestras huellas, nuestras lágrimas, nuestras alegrías, nuestros sueños y todo aquello que solo vos y yo sabemos cuánto significó.

Gracias por ser parte de mi vida, de mi familia, de mis días y de mis sueños. Gracias por estos dos años siendo mi esposo y por cada año de historia que nos trajo hasta este lugar”, he´i.

Lo purete es que la pasión sigue más encendida que nunca y ella solo quiere pasar el resto de su vida al lado de su churro.