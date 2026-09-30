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Dos trabajadores quedaron atrapados bajo tierra en San Ignacio

Un verdadero momento de desesperación se vivió este miércoles en San Ignacio, Misiones, cuando el terreno cedió de repente y dos trabajadores quedaro…

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Los trabajadores fueron rescatados con vida.

Un verdadero momento de desesperación se vivió este miércoles en San Ignacio, Misiones, cuando el terreno cedió de repente y dos trabajadores quedaron atrapados bajo la tierra.

El hecho ocurrió cerca de las 11:00, sobre la avenida San Roque y Bernardino Caballero, donde los hombres estaban realizando trabajos para instalar un sistema de alcantarillado para el desagüe de agua de lluvia.

Los compañeros pidieron auxilio y rápidamente llegaron los bomberos voluntarios, quienes trabajaron para rescatar a los dos trabajadores.

Por suerte, ambos fueron sacados con vida y trasladados al Hospital Distrital de San Ignacio. Tras ser examinados, los médicos confirmaron que no tenían lesiones los mismos fueron dados de alta. El susto fue grande, pero gracias a la rápida reacción de los demás trabajadores y los bomberos el episodio no terminó en tragedia.

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