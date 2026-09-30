“Falta poco”, señalan sobre la estructura del nuevo “ODD”. Alejandro Domínguez Pérez, vicepresidente de Olimpia, aseguró que en breve los hinchas podrán apreciar la estructura que tendrá el nuevo estadio franjeado.

La cuestión del nuevo estadio es un tema que siempre está presente en el mundo Olimpia. Si bien los socios e hinchas se calmaron un poco con las imágenes de los trabajos de excavación y muestras de las últimas maquetas de cómo será el nuevo estadio “Osvaldo Domíngiez Dibb”, la ansiedad de ver más cosas referentes a los trabajos en Para Uno es alta.

En ese sentido, Alejandro Domínguez Pérez, vicepresidente del Decano y una de las cabezas del proyecto estadio, aseguró que una vez que los hinchas comiencen a ver que la estructura va tomando forma, ya se comenzará a creer más en el trabajo y, afirmó que falta poco para ver en vivo y en directo lo que circula en las redes.

“Está todo en orden, está todo en cronograma. Venimos avanzando mucho, ahora la gente está un poco más tranquila y cuando empiecen a ver la obra hacia arriba ya no van a quedar dudas y falta poco para eso”, destacó Domínguez en charla con el Super Deport de la 1120 AM.

El vicepresidente comentó además que, pese a los golpes financieros que recibió el club, la cosa anda sobre ruedas. “Toda la vida escuché que Olimpia es un quilombo y cuando entré ya es como que estaba acostumbrado. Pero como es de público conocimiento la situación financiera es difícil y eso hace que todo se complique el doble, pero creo que estamos por buen camino”, resaltó.

A terminar así. Domínguez Pérez también se refirió a la victoria franjeada en “La Huerta” y comentó que ya se llegó al primer objetivo y ahora van por todo. “Tuvimos un arranque difícil, teníamos la cabeza en la Copa y el objetivo después fue llegar a la punta. Ayer (el lunes) llegamos al primer objetivo que era agarrar la punta y ahora el objetivo es terminar así”, expresó.