“Falta poco”, señalan sobre la estructura del nuevo “ODD”.

La cuestión del nuevo estadio es un tema que siempre está presente en el mundo Olimpia. Si bien los socios e hinchas se calmaron un poco con las imágenes de los trabajos de excavación y muestras de las últimas maquetas de cómo será el nuevo estadio “Osvaldo Domíngiez Dibb”, la ansiedad de ver más cosas referentes a los trabajos en Para Uno es alta.
En ese sentido, Alejandro Domínguez Pérez, vicepresidente del Decano y una de las cabezas del proyecto estadio, aseguró que una vez que los hinchas comiencen a ver que la estructura va tomando forma, ya se comenzará a creer más en el trabajo y, afirmó que falta poco para ver en vivo y en directo lo que circula en las redes.
“Está todo en orden, está todo en cronograma. Venimos avanzando mucho, ahora la gente está un poco más tranquila y cuando empiecen a ver la obra hacia arriba ya no van a quedar dudas y falta poco para eso”, destacó Domínguez en charla con el Super Deport de la 1120 AM.
El vicepresidente comentó además que, pese a los golpes financieros que recibió el club, la cosa anda sobre ruedas. “Toda la vida escuché que Olimpia es un quilombo y cuando entré ya es como que estaba acostumbrado. Pero como es de público conocimiento la situación financiera es difícil y eso hace que todo se complique el doble, pero creo que estamos por buen camino”, resaltó.
A terminar así. Domínguez Pérez también se refirió a la victoria franjeada en “La Huerta” y comentó que ya se llegó al primer objetivo y ahora van por todo. “Tuvimos un arranque difícil, teníamos la cabeza en la Copa y el objetivo después fue llegar a la punta. Ayer (el lunes) llegamos al primer objetivo que era agarrar la punta y ahora el objetivo es terminar así”, expresó.