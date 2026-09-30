Farra al estilo “favela” en la Chacarita Un ñato fue filmado con una feroz escopeta en medio de la gente.

Un ñato con una feroz escopeta fue visto en una farra en la Chacarita.

Feroz farra al estilo “favela” armaron los muchachos en plena Chacarita y desataron el pánico vecinal. El descontrolado ñato juntó a una impresionante masa de jóvenes que coparon las callejuelas del populoso barrio.

Luces psicodélicas y música a todo volumen a reventar los parlantes hicieron retumbar las casas hasta el amanecer.

La aglomeración de la perrada generó un ambiente tenso y peligroso en plena vía pública asuncena. Vídeos de la tremenda fiesta comenzaron a correr como reguero de pólvora en las redes sociales.

En las filmaciones se observa la imprudencia total con bebidas alcohólicas corriendo de mano en mano.