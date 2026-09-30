Farra al estilo “favela” en la Chacarita

Feroz farra al estilo “favela” armaron los muchachos en plena Chacarita y desataron el pánico vecinal. El descontrolado ñato juntó a una impresionante masa de jóvenes que coparon las callejuelas del populoso barrio.
Luces psicodélicas y música a todo volumen a reventar los parlantes hicieron retumbar las casas hasta el amanecer.
La aglomeración de la perrada generó un ambiente tenso y peligroso en plena vía pública asuncena. Vídeos de la tremenda fiesta comenzaron a correr como reguero de pólvora en las redes sociales.
En las filmaciones se observa la imprudencia total con bebidas alcohólicas corriendo de mano en mano.