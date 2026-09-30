Filizzola admite perjuicio al Estado, pero de los pagos... En una entrevista que brindó al medio de comunicación La Tele, el senador Rafael Filizzola admite que existió un daño patrimonial al Estado paraguayo…

En una entrevista que brindó al medio de comunicación La Tele, el senador Rafael Filizzola admite que existió un daño patrimonial al Estado paraguayo. Su propia administración había advertido a Hacienda que no se pagara porque existían incumplimientos. Hacienda pagó igual. Entonces la pregunta es inevitable: ¿Qué hizo el ministro del Interior cuando el Estado pagó más de G. 1.100 millones por obras que no estaban terminadas?

Según su explicación: nada, porque tampoco sabía que habían pagado ya que en ese momento estaba de vacaciones.Las obras comenzaron en enero de 2011. Debían terminar en 60 días y 90 en el caso de la Comisaría 19a y desde muy temprano aparecieron deficiencias de planificación y ejecución.Sin embargo, el 26 de abril de 2011, cuando Rafael Filizzola todavía era ministro, el propio Ministerio del Interior aprobó una ampliación contractual por otros G. 219 millones, conforme a la investigación fiscal.

Supuestamente no sabía que las obras no avanzaban, pero durante su administración se amplió el contrato de esas mismas obras. La licitación original ya contemplaba la construcción de celdas y baños. Después se detectó que ni siquiera existían planos adecuados ni se habían previsto correctamente las necesidades de las comisarías.Filizzola, en sus declaraciones señala que la directora de la Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio del Interior había solicitado el primer pago al Ministerio de Hacienda, pero que fue la misma persona (no dio nombre) la que había solicitado que no se haga el segundo pago.

“Yo me enteré después de dejar el Ministerio, yo vuelvo de vacaciones y ella presenta su renuncia”, dice en alusión a la persona que autorizó el segundo pago, de quien dijo, en su confusa declaración, ya fue desvinculada de la causa.