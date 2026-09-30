¡Impresionante! Extirpan un tumor de 14 kilos en una delicada cirugia Una doña de 52 años volvió a respirar con tranquilidad luego de ser sometida a una complicada cirugía en el Hospital Regional del IPS de Ciudad del E…

14 kilos tenía el tumor que le sacaron a una doña de 52 años en Ciudad del Este.

Una doña de 52 años volvió a respirar con tranquilidad luego de ser sometida a una complicada cirugía en el Hospital Regional del IPS de Ciudad del Este, donde los médicos lograron sacar un enorme tumor de unos 14 kilos.

La paciente tenía una masa de casi 22 centímetros, ubicada detrás del abdomen y que incluso desplazaba su riñón izquierdo. Tras varios estudios y la evaluación de un equipo médico, se realizó la operación para retirar el tumor.

El análisis posterior confirmó que se trataba de un liposarcoma bien diferenciado, un tipo de tumor maligno de tejido graso.

La intervención marca un importante paso para la atención médica en Alto Paraná, ya que este tipo de cirugías complejas pueden realizarse ahora en Ciudad del Este, evitando que los pacientes tengan que viajar hasta Asunción.