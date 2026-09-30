La Albirroja ya trabaja pensando en Colombia Este martes, la Selección Paraguaya volvió a los trabajos pensando en el segundo amistoso de Fecha FIFA que tiene previsto para este viernes.

Entrenamiento a full, a cargo del profe Gustavo Alfaro, quien ya prepara el onceno para medir en amistoso a Colombia.

El equipo de Paraguay dirigido por Gustavo Alfaro comenzó los entrenamientos en la Episcopal High School, preparándose para el partido amistoso que jugará ante Colombia este viernes desde las 21:00, esto en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

La próxima movilización que se tiene prevista será este miércoles a las 16:00 (hora paraguaya), en el predio de la Universidad George Mason, a puertas cerradas para la prensa.

La actividad tuvo que ver con una rutina en el gimnasio y posteriormente se trasladó al campo de juego con ejercicios de activación coordinativa y juegos de posesión. Los arqueros cumplieron previamente con una rutina de ejercicios específicos del puesto, para luego integrarse a los trabajos grupales.

Posteriormente, el plantel desarrolló trabajos tácticos específicos y cerró la jornada con fútbol en espacio reducido, bajo las indicaciones de Gustavo Alfaro.