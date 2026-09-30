¡Ojo con el balance! “Mamíssima” pedirá informe a las delegadas de las mamis de grado Lali González contará su faceta de empresaria, mediática, actriz, delegada de grado y todo esto siendo la mami de Rafa, para empatizar con el rollo acerca del rol de las madres.

“Le aviso a las mamis que son delegadas o presidentas de los grupos de padres de la escuela o colegios que tienen que venir preparadas con sus balances”, he’i Lali González durante la conferencia de prensa que hizo para hablar de “Mamíssima”, su nueva propuesta humorística.

Una verdadera locura es lo nuevo que trae la actriz para los amantes de mucho reír, porque en su monólogo expondrá todo lo que vive en el día a día.

Una de las facetas de la historia que aparecerá en escena tiene que ver con las situaciones de los grupos del whatsapp, “vamos a estar preguntando a las delegadas qué hicieron por sus cursos este año, qué hacen con los fondos del grupo. Yo por ejemplo este año no hice nada todavía. El año pasado hice una sola gestión”, contó la simpática.

Habló del grupo que le tocó y se refirió como muy tranquilo, sin mayores conflictos. “Tienen miedo de hablar porque dicen ‘de aquí Lali va a sacar su humor’. No hay muchas peleas en mi grupo, lastimosamente para mí, porque de ahí podía venir con mi material”, relató cómo se vive entre la mamis de su colegio.

En toda esta previa identificó nuevos detalles que formarán parte del show. Las presentaciones serían los viernes, sábados y domingos, las entradas ya están agotadas, lo que evidencia que hay mucho laburo para las niñeras, porque evidentemente las mamás tienen con quién dejarles a sus niños, contó entre risas.

Desde este viernes 2 de octubre en el cine Villamorra la gente puede acercarse a ver el stand up. La obra simpática estará disponible durante todo octubre y Lali dijo, “invito a todos a que vengan, que le traigan también a sus papíssimos si es que quieren, esto está disponible para todos quienes sean mayores de 15 años”, he’i.

Un dato no menor es que en la presentación de su obra aparece el periodista Carlos Martini y ante la consulta de la prensa tiró: “Carlos Martini siempre está acá en el Villamorra. Justo la noche que se grabó el adelanto, él estuvo por acá. Se copó y quiso ser parte del video. Él ya estuvo en mi show anterior y quisimos darle ese destaque de que va a estar presente”, finalizó.