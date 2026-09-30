Okapu motor de un bus de la línea 23 en pleno viaje El chofer quedó herido tras el hecho.

Feroz estallido sufrieron los pasajeros de la maltratada Línea 23 sobre la avenida Félix Bogado, de Asunción. El motor del colectivo explotó en plena marcha y bañó al chofer con un chorro de líquido verde hirviendo.

El sufrido chofer se llevó la peor parte: sufrió graves quemaduras tras recibir el líquido en pleno rostro. Varios pasajeros quedaron heridos, asustados y salpicados por la reventón de la chatarra sobre el asfalto.

La perrada puso el grito en el cielo por el pésimo servicio, la falta de frecuencia y los micros viejos. Los usuarios denunciaron que los fines de semana la empresa directamente desaparece y no sale a trabajar.