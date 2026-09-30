Peña confía en otro año récord de inversiones para Paraguay El presidente Santiago Peña se mostró confiado en que Paraguay vuelva a romper este año su récord de inversión extranjera. El mandatario destacó que …

Santiago Peña confía en que Paraguay volverá a romper este año su récord de inversión.

El presidente Santiago Peña se mostró confiado en que Paraguay vuelva a romper este año su récord de inversión extranjera. El mandatario destacó que el país está llamando cada vez más la atención de empresarios de afuera por su crecimiento económico.

Durante su última visita a Estados Unidos, Peña participó de cerca de 50 reuniones con empresarios y grupos interesados en invertir en nuestro país. Tras estos encuentros, el Gobierno anunció proyectos que superarían los 1.000 millones de dólares en el corto plazo.

Entre las inversiones figura un proyecto de 200 millones de dólares para el sector forestal, además de la construcción de un centro de eventos en la Costanera Norte de Asunción.

El año pasado, Paraguay ya había marcado un récord histórico con 1.180 millones de dólares de inversión extranjera directa, según datos de la CEPAL.