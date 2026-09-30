Perrita aparece muerta dentro de una conservadora y su dueño queda detenido Un caso que conmocionó a vecinos de Isla Aveiro, Limpio, terminó con un hombre de 42 años detenido luego de que encontraran en la vivienda a una perr…

Un caso que conmocionó a vecinos de Isla Aveiro, Limpio, terminó con un hombre de 42 años detenido luego de que encontraran en la vivienda a una perrita muerta dentro de una conservadora con hielo.

La Policía y funcionarios de Defensa Animal llegaron hasta la casa tras una denuncia al 911. Allí encontraron el cuerpo del animal y rescataron a otro perro que estaba vivo en el lugar.

El dueño contó que la perrita, de poco más de un año, había quedado atada frente a la casa mientras la familia salía por una urgencia médica. Según su versión, otros perros la habrían atacado.

El cuerpo fue retirado para una necropsia que permitirá conocer la verdadera causa de muerte del indefenso animal.