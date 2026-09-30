Recuperan una Fortuner pero no es la que se utilizó en el crimen de Eusebio Ayala hína El mismo fue encontrado en la ciudad de Luque.

Efectivos de Automotores del Departamento Central divisaron la nave estacionada al costado de la Plaza Las Palmeras en Luque. Se trata de una Toyota Fortuner de color blanco que no tenía chapa y estaba sin seguro alguno.

Al chequear el número de chasis en el sistema, saltó al toque que tenía denuncia por hurto en San Bernardino. Según el departamento de Automotores de la policía el rodado no coincide con las características del auto usado para el crimen de las dos yiyis en Eusebio Ayala.

El fiscal de la causa, Gedeón Escobar, dispuso el inmediato traslado de la máquina hasta la base de Automotores. Hasta el sitio cayeron volando agentes de la FOPE y expertos de Criminalística para inspeccionar el rodado.