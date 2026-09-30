¡Shakira’i en camino! Purete estuvo el baby shower de la esposa de Shakiro La bebe’i tiene previsto venir al mundo en la segunda quincena de este mes que inicia.

Ñambeña….las esposas de los integrantes del programa Tercer Tiempo de canal Trece le dieron una hermosa sorpresa a la lapa de Roberto Bernal, el conocido “Shakiro”, quienes van a ser padres por primera vez.

Las doñas le organizaron el baby shower a Laura, la esposa de Shakiro, una súper fiesta bien íntima voi que reunió a toda la familia de Tercer Tiempo y los familiares de los futuros padres.

“Realmente nos sorprendieron con este festejo que fue organizado por las esposas de mis compañeros del programa, pasamos una linda jornada, onda tranqui con toda la familia de Tercer Tiempo y nuestros familiares, solo tengo palabras de agradecimiento con todos ellos”, dijo “Shakiro” muy emocionado a Crónica.

Upei he’í, “Yeruti viene con el pan bajo el brazo, nos encuentra en un momento muy especial con nuestro emprendimiento, que en pocos meses ya inauguramos el segundo local, con muchas presentaciones, y mucho trabajo y salud por sobre todas las cosas, me siento muy bendecido por la vida. Mi hija va a nacer, según los doctores después de la segunda semana de este mes que entra pero yo creo que viene antes, estamos muy ansiosos y felices ya de poder tenerla en nuestros brazos” gatilló finalmente Roberto Bernal.