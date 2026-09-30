Tiró un saludito después del clásico blanco y negro Todo tipo de comentarios le tiraron al periodista en su muro, pero le puso en su lugar a una doña.

El periodista le fulminó al archirival del club de sus amores en las redes, y se mostró más puntero que nuca.

El polémico periodista de La Tribu Francesco Fiorio se puso caliente después del encuentro entre los “Repolleros” y el “Léka”. En su perfil de “X” tiró un atento saludo que en cuestión de segundo armó sarambi de aquellos en el sitio. Pasó de todo, risas, aliento, cañeadas y hasta una señora que mezcló la religión en el tema.

“En primer lugar que tengan todos un excelente martes, en segundo lugar está Libertad y en octavo lugar está Cerro Porteño jajajaja”, descargó todo su humor y troze hacia quienes escoltan al club de sus amores que es el Decano.

“Amanecimos simpáticos”, “En el último lugar estás vos diciendo estupideces”, “Buen inicio de Semana. Excelente”, le tiraron algunos. Una doña si que lanzó, “como cristiano tenés qué marcar la diferencia, pero me doy cuenta que no sos lo uno, ni lo otro. Dios único que está vivo es en primer lugar y en todas las cosas” y él le respondió, “¿ser cristiano me impide hablar de fútbol pío ahora? Pero cada estupidez que decimos che”, para poner las cosas en su lugar.