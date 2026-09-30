Tras el temporal, la SEN sale al auxilio de familias afectadas El fuerte temporal que golpeó varias zonas del norte y este del país en la tarde del martes, dejó a familias con daños en sus viviendas y también en …

La SEN está ayudando a los afectados por el temporal.

El fuerte temporal que golpeó varias zonas del norte y este del país en la tarde del martes, dejó a familias con daños en sus viviendas y también en sus plantaciones. Ante esta situación, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) activó su asistencia y comenzó a llegar con ayuda a los damnificados.

El ministro de la SEN, Arsenio Zárate, contó que los equipos se movilizaron hacia los distritos más afectados por los fuertes vientos y las intensas lluvias registradas.

El funcionario aseguró además que la institución permanece en guardia y está preparada para responder rápidamente ante cualquier emergencia que pueda surgir.