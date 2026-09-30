¡Tuicha la diferencia! Tiktokera se está recuperando bien de su cirugía

La creadora de contenidos Grecia Albarino compartió unas fotos y un mensaje para sus seguidores de redes sociales su recuperación gradual, luego de la cirugía estética que se sometió para retirarle el exceso de piel que le quedó luego de haber perdido 40 kilos.

“Esto me representa, bajar tanto de peso no hizo que automáticamente aprendiera a verme diferente hay días en los que todavía me miro y me sigo viendo con heridas, y eso me hace ver que este proceso no es solo físico, sino también mental y emocional. A veces no es fácil reconocer este logro cuando hay heridas del pasado, pero estoy aprendiendo a amarme con todo lo que viví, y entender que fácil no fue, pero tampoco imposible”, escribió Grecia en Instagram, y publicó unas fotos, actualmente como se ve ahora y la del año pasado. Tuichá la diferencia.