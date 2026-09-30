Un rayo mató a varias vacas en el ex Campo 9 Ocurrió durante la tormenta que azotó ayer al país.

Un tremendo rayo dejó un tendal de vacas muertas tras la caída de un feroz temporal en el campo. Un escalofriante video viralizado mostró el triste final de varios animales vacunos en medio de un establecimiento rural.

Las imágenes que recorrieron las redes sociales mostraron el desastre registrado tras la tormenta de ayer. Según el relato de la perrada, la descarga eléctrica cayó de lleno sobre los pobres animales que buscaban refugio.

El trágico episodio ocurrió aparentemente en la zona de la colonia Bergthal, dentro del populoso distrito de ex Campo 9, hoy día llamado J. Eulogio Estigarribia. Los ganaderos de la zona quedaron con el corazón en la boca al ver el daño económico provocado por la naturaleza.

El fenómeno climático azotó con fuerza la región de Caaguazú descargando una furiosa granizada y fuertes lluvias. Hasta el momento no se pudo precisar con exactitud la cantidad total de ganado que pasó al otro mundo.

Tampoco se confirmó el lugar preciso del establecimiento ni el valor total de las pérdidas sufridas por el dueño. ¡Un verdadero desastre en el campo que volvió a demostrar la tremenda violencia de las tormentas en nuestro país!