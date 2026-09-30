[VÍDEO] Arzamendia volvió a tener minutos en la Reserva de Estudiantes El ex Cerro Porteño regresó a las canchas en el segundo equipo del pincharrata de La Plata luego de meses lesionado.

Luego de numerosos meses fuera de competencia, debido a la dura lesión que sufrió a finales del 2026, el lateral izquierdo paraguayo, Santiago Arzamendia, regresó a las canchas en la División Reserva de Estudiantes de La Plata, expresando una mezcla de ansiedad, emoción y alivio.

Arzamendia expresó en declaraciones al periodista Álex Laurini que se siente “contento por volver a jugar después de mucho, estaba un poco ansioso. Ahora ya pasé la prueba, contento por volver y ahora a pensar en seguir mejorando y poder estar dentro del campo de juego con mis compañeros pronto”.

El lateral canterano de Cerro Porteño además reconoció que “era un poco limpiar la cabeza de todo el proceso que tuve, la verdad que estuvo un poco largo, pero ya lo superé y ahora contento porque ya puedo competir de nuevo”.

El jugador recordó muy especialmente el apoyo que recibió de las personas más cercanas diciendo “la familia estuvo ahí, el club estuvo ahí, los compañeros también y agradecerles a ellos también, a mi familia, a mi señora. Así que contento por mi regreso”.