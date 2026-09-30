[VIDEO] ¡Le dijo todito! “Lo difícil será inventarte lo que sentías cuando estabas conmigo” La Novia del Mundial estuvo romanticona en estos días. Muy fanática ra´e es de Marco Antonio Solis y se puso melancolica con la melodía de “Inventame…

La Novia del Mundial estuvo romanticona en estos días. Muy fanática ra´e es de Marco Antonio Solis y se puso melancolica con la melodía de “Inventame. Al toque se inspiró y tiró un picantito en las redes sociales para que no quede duda que donde caminó dejó huellas. ¡No es que se le olvida nomas y listo!

“Puedes inventarte otra historia, otro amor y hasta otra versión de mí… lo difícil será inventarte lo que sentías cuando estabas conmigo”, descargó todito en su perfil de Instagram, mientras cantaba con sentimiento la canción del Buki. Al parecer ya está afinando con todo la garganta para ir a ver a su artista.