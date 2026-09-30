[VIDEO] Mirá como le recibieron a “Masivo” en Paraguarí...¡perdiendo bro! Loperro le “inauguraron” su nuevo “juguete” al creador de contenidos.

¡Ndi! El creador de contenidos Francesco Canatta viajó hasta la ciudad de Paraguarí para una presentación en un comercial de esa localidad y de paso inaugurar su nuevo vehículo, un imponente Ford Mustang 5.0 V8, que fue retirado hace tres días de una concesionaria de vehículos de la ciudad de Villarrica.

Como siempre, los mita’ikuera itarovapata al verle a su ídolo de las redes sociales y no paraban de rodearlo para sacarse una foto con “Masivo”.

El man estaba feliz de compartir con los lugareños, disfrutando de las muestras de cariño hacia su persona, o sea, eso creyó él, ya que cuando terminó su show y tocó regresar, upepe se despertó de nuevo.

Desconocidos se encargaron de demostrarle que no todo es color de rosas ni que estaban contentos con su presencia en esa localidad del departamento de Paraguarí y reventaron a piedrazos y patadas el vidrio trasero del deportivo, las puertas y el guardabarro delantero.

Está demás decir que la cara de “Masivo” ocambiapaite cuando se encontró con ese “regalo” de loperro.

“Me acaban de romper acá en Paraguarí, me tiraron una piedra y rompieron el Mustang, no sé quién tiró la piedra. Recién retiré mi Mustang y ya le tiraron piedra, ahora tengo que cambiar. La gente acá en Paraguarí me rompieron todo el auto”, tiró “Masivo en varios videos compartidos en las redes sociales.

Loperro se pasaron con los comentarios en la web avei, “Millonario es atacado por la tribu en Paraguarí, la tribu feliz”, “Masivo, ese es el cariño que te tiene la gente en Paraguarí”, “que culpa tuvo el Mustang”; fueron algunos de los posteos en TikTok.