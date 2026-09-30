[VIDEO] Mirá el regalazo de la hermana de Nadia Portillo La artista compartió una merienda con su hermana Rumina por su cumple y le entregaron una torta con relleno especial.

La cantante Nadia Portillo compartió en redes sociales la felicidad de su hermana Rumina, quien estuvo de cumpleaños.

“¡Feliz cumpleeeee @rumiportillo, te queremos mucho, hermosa tu tortaaaa jejeje”, posteó la artista en Instagram.

Nadia estuvo presente con sus hijas e hijo para acompañarle a Rumi en este día tan especial ndaje.

Lo mejor de lo mejor fue cuando le entregaron la torta de cumpleaños, que tenia un relleno oficial y no era dulce de leche hina sino una tira larguísima de ¡billetes de cien mil guaraníes!.

Los presentes le dijeron a la cumpleañera que estire el adorno ha upei saliaaaaa la tira de billetes. La agasajada estuvo demasiado contenta con semejante regalazo.