[VÍDEO] Se armó un moquete amistoso entre EEUU y Chile 👊

La selección chilena cayó este pasado martes ante su par de Estados Unidos en un partido amistoso por 4-2 luego de estar arriba en el marcador por 1-2, habiendo de hecho comenzado el segundo tiempo con dicho resultado a favor. Es el segundo juego de preparación de los trasandinos, habiendo caído también con Canadá hace unos días.
Dicho primer partido terminó 1-0 en favor de los canadienses, con Chile además sufriendo las expulsiones de Gabriel Suazo y Lucas Cepeda. Como si eso fuera poco, en este juego ante Estados Unidos los momentos tensos se intensificaron, ya que el match terminó con una gresca iniciada por Leandro Hernández y Chris Richards.
Esto ocurrió ya en el tiempo de adición, cuando el partido estaba a punto de concluir, momento en el que Leandro Hernández se acercó al guardameta Brian Schwake, quien tenía el balón en las manos tendido en el suelo, y le dio unos ligeros golpes con su botín. Chris Richards lo encaró y ahí se originó una pelea que se saldó con tarjeta amarilla para ambos jugadores.