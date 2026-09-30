Villarrica tendrá un nuevo centro para cuidar y estimular a 120 niños

En Villarrica, Guairá, ya terminaron las obras del nuevo Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), que próximamente abrirá sus puertas para recibir a 120 niños y niñas de 0 a 4 años.
El lugar fue pensado para que los más pequeños tengan todo lo necesario en sus primeros años de vida: alimentación, cuidados, juegos, estimulación temprana e iniciación a la lectura.
El centro cuenta con aulas pedagógicas, espacios de juegos al aire libre y áreas administrativas. Además, fue construido teniendo en cuenta la seguridad, la accesibilidad y las necesidades de los niños.
La inversión en la obra fue de 3.187 millones de guaraníes y se espera que comience a funcionar en las próximas semanas.
El CAIPI forma parte del programa “Semillas del Futuro”, que en una primera etapa contempla la construcción de 20 centros y apunta a llegar posteriormente a 50 espacios en los 17 departamentos del país.