Villarrica tendrá un nuevo centro para cuidar y estimular a 120 niños En Villarrica, Guairá, ya terminaron las obras del nuevo Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), que próximamente abrirá sus puert…

El nuevo Centro Para la Primera Infancia abrirá sus puertas en las próximas semanas.

En Villarrica, Guairá, ya terminaron las obras del nuevo Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), que próximamente abrirá sus puertas para recibir a 120 niños y niñas de 0 a 4 años.

El lugar fue pensado para que los más pequeños tengan todo lo necesario en sus primeros años de vida: alimentación, cuidados, juegos, estimulación temprana e iniciación a la lectura.

El centro cuenta con aulas pedagógicas, espacios de juegos al aire libre y áreas administrativas. Además, fue construido teniendo en cuenta la seguridad, la accesibilidad y las necesidades de los niños.

La inversión en la obra fue de 3.187 millones de guaraníes y se espera que comience a funcionar en las próximas semanas.

El CAIPI forma parte del programa “Semillas del Futuro”, que en una primera etapa contempla la construcción de 20 centros y apunta a llegar posteriormente a 50 espacios en los 17 departamentos del país.