27 familias indígenas estrenan casa propia en Paso Yobái

La alegría llegó con todo hasta la comunidad indígena Mby’a Guaraní de Arroyo Hũ, en Paso Yobái, Guairá, donde 27 familias recibieron las llaves de sus casitas y ahora ya cuentan con un techo propio y mejores condiciones para vivir.
La entrega se hizo con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña; el ministro Juan Carlos Baruja; el gobernador de Guairá, César Sosa; los diputados Alejandro Aguilera y Edgar Chávez, además de autoridades locales y representantes de los pueblos indígenas.
Desde el Gobierno señalaron que, durante la administración de Santiago Peña y Pedro Alliana, ya se gestionaron 46.140 soluciones habitacionales y se entregaron 34.634 viviendas a familias de distintos puntos del país.