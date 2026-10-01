Brasil libera a Raphinha para que vuelva a Barcelona Debido a una lesión leve, la Selección Verdeamarela decidió liberar al jugador para que pueda regresar a su club.

Desde la CBF se informó en el transcurso de esta semana que Raphael Dias “Raphinha” sufrió un pequeño edema muscular, por lo que para evitar un daño mayor, se tomó la decisión de liberarlo para que pudiera volver al Barcelona. La leve lesión la sufrió durante el último partido de la canarinha disputado ante Australia.

Desde la Confederación Brasileña de Fútbol además se puntualizó que ningún otro futbolista será convocado para sustituirlo en el amistoso que Brasil disputará contra India el próximo sábado.

“Raphinha” es el goleador del Barca actualmente, con 14 goles de los cuales 12 los convirtió en la Liga Española, siendo además el mayor anotador de dicho torneo. En el pasado, el jugador ya había sufrido una lesión jugando por Brasil en marzo pasado, con los catalanes perdiéndolo justo en un momento clave disputando la Champions.

Esta dolencia también le representó perderse gran parte del Mundial luego de otro golpe sufrido durante el segundo partido de la Copa ante Haití, no pudiendo ayudar a su selección en ninguno de los siguientes choques.